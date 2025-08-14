Окупанти втратили винищувач Су-30СМ у районі Зміїного, - ВМС України

У районі острова Зміїний міг впасти російський винищувач Су-30СМ. Ворог втратив зв'язок із пілотами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.
Засоби розвідки ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв'язку з Су-30СМ. Він виконував завдання на південний схід від острова Зміїний.
"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - уточнили військові.
Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. На морі знайшли уламки літака. При цьому пілотів не виявили.
Винищувач Су-30СМ - російський двомісний багатоцільовий важкий винищувач 4 покоління. Він призначений для завоювання переваги в повітрі, знищення повітряних, наземних і надводних цілей.
Літак оснащений двома турбореактивними двигунами з керованим вектором тяги. Максимальна швидкість Су-30СМ становить 2125 км/год, а практична стеля - 17 300 м. Бойовий радіус досягає 1500 км, а максимальна злітна маса - 34 500 кг.
Вартість літака - близько 50 млн доларів.
До слова, 24 квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що на території аеродрому "Ростов-на-Дону центральний" згорів винищувач Су-30СМ.
Деталей операції українська військова розвідка тоді не розкривала.