Окупанти втратили винищувач Су-30СМ у районі Зміїного, - ВМС України

Засоби розвідки ВМС отримали радіоперехоплення про втрату зв'язку з Су-30СМ. Він виконував завдання на південний схід від острова Зміїний.

"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - уточнили військові.

Наразі окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. На морі знайшли уламки літака. При цьому пілотів не виявили.