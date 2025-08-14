Оккупанты потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного, - ВМС Украины

Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель 4 поколения. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги. Максимальная скорость Су-30СМ составляет 2125 км/ч, а практический потолок - 17 300 м. Боевой радиус достигает 1500 км, а максимальная взлетная масса - 34 500 кг.

Стоимость самолета - около 50 млн долларов.

К слову, 24 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" сгорел истребитель Су-30СМ.

Деталей операции украинская военная разведка тогда не раскрывала.