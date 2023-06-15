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Оккупанты потеряли более 4 рот за сутки. ВСУ продвигаются на Таврическом направлении

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Украина, Четверг 15 июня 2023 11:01
Оккупанты потеряли более 4 рот за сутки. ВСУ продвигаются на Таврическом направлении Фото: украинские военные продолжают идти вперед на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные успешно продвигаются вперед на Таврическом направлении. В частности, только за прошедшие сутки ВСУ "отминусовали" больше 4 рот личного состава и 59 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, уничтожены и повреждены 59 единиц военной техники противника. В частности:

  • вертолет Ка-52;
  • 14 танков;
  • 10 единиц БМП;
  • 6 ББМ;
  • МТЛБ;
  • гаубица 2С19 "Мста-С"; гаубица 2А65 "Мста-Б";
  • противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
  • комплекс РЭБ;
  • три БпЛА Zala, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Также уничтожен склад с боеприпасами врага.

Потери России в Украине

По данным на утро, 15 июня, украинские военные ликвидировали 580 оккупантов за сутки. Кроме того, оккупанты лишились вертолета. Также оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе и 4 ракеты, все БПЛА и одна ракета были сбиты ПВО, а три ракеты попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. Отметим, что буквально 13 июня ВСУ сбили еще один российский вертолет.

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