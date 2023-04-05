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Окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута, - Череватий

Ілюстративне фото: окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими 212 солдатів у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Там (у районі Бахмута - ред.) ведеться проривна операція, ворог продовжує атакувати. За цю добу сталося 245 обстрілів різними артилерійськими системами, 21 боєзіткнення. 88 окупантів було знищено, 124 - отримали поранення", - розповів Череватий.

Він додав, що українські військові збили три безпілотники ворога, знищили одну станцію радіоелектронної боротьби та три польові склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прикордонники з українськими військовими відбили штурм шести ворожих груп.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, виведення військ з Бахмута може статися, якщо буде загроза втрати особового складу через оточення.

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