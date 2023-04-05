Оккупанты потеряли более 200 солдат в районе Бахмута, - Череватый

Российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными 212 солдат в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он добавил, что украинские военные сбили три беспилотника врага, уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

"Там (в районе Бахмута - ред.) ведется прорывная операция, враг продолжает атаковать. За эти сутки произошло 245 обстрелов разными артиллерийскими системами, 21 боестолкновение. 88 оккупантов были уничтожены, 124 - получили ранения", - рассказал Череватый.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники с украинскими военными отбили штурм шести вражеских групп.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, вывод войск из Бахмута может произойти, если будет угроза потери личного состава из-за окружения.

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