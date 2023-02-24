Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району: фото наслідків

"Окупанти гатили з важкої артилерії, обстрілюючи мирний Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади", - зазначив посадовець.

За словами Лукашука, у Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків і півдесятка господарських споруд, два магазини, кафе. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Інші наші райони ворожих атак цієї ночі не зазнали", - додав глава ДОР.

Фото: Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)