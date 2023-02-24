Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району: фото наслідків

Російські загарбники у ніч на 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Окупанти гатили з важкої артилерії, обстрілюючи мирний Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади", - зазначив посадовець.
За словами Лукашука, у Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків і півдесятка господарських споруд, два магазини, кафе. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
"Інші наші райони ворожих атак цієї ночі не зазнали", - додав глава ДОР.
Фото: Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)
Нагадаємо, 23 лютого росіяни шість разів атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області.
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