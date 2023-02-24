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Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району: фото наслідків

Фото: Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники у ніч на 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Окупанти гатили з важкої артилерії, обстрілюючи мирний Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади", - зазначив посадовець.

За словами Лукашука, у Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків і півдесятка господарських споруд, два магазини, кафе. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Інші наші райони ворожих атак цієї ночі не зазнали", - додав глава ДОР.

Фото: Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)

Нагадаємо, 23 лютого росіяни шість разів атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області.

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