Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району: фото последствий

Российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Оккупанты били из тяжелой артиллерии, обстреливая мирный Никополь, Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую громады", - отметил чиновник.
По словам Лукашука, в Никополе повреждено восемь частных домов и полдесятка хозяйственных построек, два магазина, кафе. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
"Другие наши районы вражеских атак этой ночью не подверглись", - добавил глава ДОР.
Фото: Оккупанты всю ночь били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/mykola_lukashuk)
Напомним, 23 февраля россияне шесть раз атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.
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