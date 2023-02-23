Росіяни з важкої артилерії шість разів атакували Дніпропетровську область

У четвер, 23 лютого, російські окупанти шість разів атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Терор Нікопольщини не припиняється. Росіяни вкотре цілили по району з важкої артилерії. За день - шість обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що ворог накрив вогнем сам Нікополь та дві громади - Марганецьку і Червоногригорівську. Минулося без постраждалих.

"Наслідки атак нині з’ясовують. Атаковані території обстежують рятувальники", - пояснив глава області.