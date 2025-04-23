Окупанти вранці знову вдарили по Харкову дроном, атакували житлову багатоповерхівку
Російські загарбники після серії дронових ударів по Харкову цієї ночі вже вранці знову атакували місто із застосуванням БПЛА. Ціллю ворожого обстрілу була багатоповерхівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
Мер уточнив, що для атаки росармія застосувала безпілотник типу "Молнія", а "прильот" фіксувався в Індустріальному районі Харкова
"І вже зранку, кілька хвилин тому, БПЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі", - розповів Терехов у своєму Telegram о 07:36.
Він поінформував, що, на щастя, сталося влучання саме у технічний поверх.
Наразі даних щодо можливих постраждалих немає, додав міський голова.
Удари БПЛА по Харкову
Зазначимо, що цього ранку у Харкові досі тривають роботи з ліквідації наслідків дронової атаки на це місто, а також надзвичайники та рятувальники розбирають завали.
Так, цієї ночі, 23 квітня, у Харкові лунала серія вибухів та тлі ударів з боку російських окупантів із застосуванням дронів-камікадзе (попередньо типу "Шахед"). Як передали у ДСНС, за попередніми даними жертв та постраждалих у Харкові немає.
Також представники місцевої влади розповіли, що у Харкові фіксували шість ударів у Новобаварському районі міста. Тоді мер уточнив, що пожежа в результаті ворожої атаки була масштабною.
Додамо, що вчора вдень та ввечері ворог також бив по Харкову дронами-камікадзе. Так, 22 квітня вдень російські окупанти запустили по Харкову "Шахеди", й тоді у місті пролунали кілька вибухів. Противник атакував 4 райони Харкова, а саме: Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський.
В результаті ворожого дронового удару постраждали десять людей.
Також нагадаємо, що ввечері 22 квітня росармія знову вдарила по Харкову БПЛА - в результаті атаки загорівся гараж у Салтівському районі міста. З'ясувалося, що для того обстрілу загарбники застосували безпілотник типу "Молнія".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.