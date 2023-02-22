ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты утром вновь атаковали Сумскую и Черниговскую область: что известно

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 11:14
Оккупанты утром вновь атаковали Сумскую и Черниговскую область: что известно Фото: оккупанты утром вновь атаковали Сумскую и Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

Так, с 08:25 до 10:05 сообщили о 30 приходах, вероятно из САУ, в район населенного пункта Михальчина Слобода (Черниговская область).

Также с 09:25 до 09:30 зафиксировано три приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Коренек (Сумская область).

В обеих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, российские войска 22 февраля атаковали ракетами Харьков. По информации властей, враг обстреливает объекты инфраструктуры города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Черниговская область Война в Украине
NEWS
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины