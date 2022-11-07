Окупанти вранці вдарили із С-300 по Запорізькій області: в ОВА показали наслідки

Вранці 7 листопада російські військові знову обстріляли Запорізьку область, вдаривши по одному із сіл регіону з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю будинку культури, склад та приватні будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Негідники знову били по наших селах. Сьогодні близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С-300. Пошкоджено будівлі культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі", - написав він. Також Старух опублікував фотографії наслідків обстрілу 7 листопада.