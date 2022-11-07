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Окупанти вранці вдарили із С-300 по Запорізькій області: в ОВА показали наслідки

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Запорізька область, Понеділок 07 листопада 2022 11:57
Окупанти вранці вдарили із С-300 по Запорізькій області: в ОВА показали наслідки Фото: окупанти вранці вдарили із С-300 по Запорізькій області (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 7 листопада російські військові знову обстріляли Запорізьку область, вдаривши по одному із сіл регіону з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю будинку культури, склад та приватні будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Негідники знову били по наших селах. Сьогодні близько восьмої ранку вони обстріляли село Запорізького району ракетами С-300. Пошкоджено будівлі культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі", - написав він.

Також Старух опублікував фотографії наслідків обстрілу 7 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська масово обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження та руйнування.

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