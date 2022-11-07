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Оккупанты утром ударили из С-300 по Запорожской области: в ОВА показали последствия

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Запорожская область, Понедельник 07 ноября 2022 11:57
Оккупанты утром ударили из С-300 по Запорожской области: в ОВА показали последствия Фото: оккупанты утром ударили из С-300 по Запорожской области (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 7 ноября российские военные вновь обстреляли Запорожскую область, ударив по дному из сел региона из комплексов С-300. Вследствие обстрелов повреждено здание дома культуры, склад и частные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Негодяи снова били по нашим селам. Сегодня около восьми утра они обстреляли село Запорожского района ракетами С-300. Повреждены здания культуры, склад фермерского хозяйства и частные здания", - написал он.

Также Старух опубликовал фотографии последствий обстрелов 7 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска массированно обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В результате атак врага есть значительные повреждения и разрушения.

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