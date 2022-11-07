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Окупанти масовано обстріляли Сумську область: є значні руйнування та жертва

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Сумська область, Понеділок 07 листопада 2022 10:20
Окупанти масовано обстріляли Сумську область: є значні руйнування та жертва Фото: окупанти обстріляли Сумську область (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська масовано обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

За його словами, зафіксовано понад 200 "прильотів". Росіяни застосували РСЗВ, САУ, міномета та гранатомети.

Так, у місті Середина-Буда пошкоджено житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. У селі Стукалівка пошкоджені опори ліній електропередач.

Крім того, росіяни обстріляли місто Ворожба, внаслідок чого загинула людина, ще одна постраждала. Руйнувань зазнали будинок зв’язку, 7 житлових будинків, 6 господарчих споруд, міське кафе, кладовище, 2 легкових авто, лінії електропередач.

Також у Ворожбі через пошкодження залізничних колій зупинилися потяги до Сум. Проте пасажирів підвозять автобусами. Сьогодні 110 людей доставили з Сум до станції Ворожба з подальшою пересадкою на поїзд до Києва.

Фото: окупанти обстріляли Сумську область (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" оновила графіки руху поїздів через обстріли залізниці в Сумській області.

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