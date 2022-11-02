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Окупанти вранці обстріляли Миколаївську область: є руйнування

Фото: окупанти вранці обстріляли Миколаївську область (Воєн ТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 2 листопада в черговий раз завдали удару по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів у двох районах пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, близько 6-ї ранку окупанти вдарили по Миколаївському району, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає.

Окрім того, о 03:45 під обстріл потрапив населений пункт Широківської громади у Баштанському районі. Внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучення були в раніше зруйновані будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували одну з громад Черкаського району. Два іранські БПЛА вдалося збити, але є і влучення.

Як відомо, у ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Військовим вдалося збити всі БПЛА, окрім одного.

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Миколаївська областьВійна в Україні