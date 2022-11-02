Окупанти вночі атакували Черкаський район дронами: в ОВА розповіли про наслідки

В ніч проти середи, 2 листопада, російські окупанти атакували одну з громад Черкаського району. Два іранських БПЛА вдалося збити, є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.