Оккупанты утром обстреляли Николаевскую область: есть разрушения

Российские войска утром 2 ноября в очередной раз нанесли удар по Николаевской области. Вследствие обстрелов в двух районах повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, около 6 утра оккупанты ударили по Николаевскому району, в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской общины. Пострадавших нет.
Кроме того, в 03:45 под обстрел попал населенный пункт Широковской общины в Баштанском районе. Вследствие попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушенные здания. Обошлось без пострадавших.
Напомним, этой ночью российские оккупанты атаковали одну из общин Черкасского района. Два иранских БПЛА удалось сбить, но есть и попадания.
Как известно, в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.
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