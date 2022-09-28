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Окупанти вранці обстріляли Чернігівську область з мінометів та гранатометів

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Україна, Середа 28 вересня 2022 15:26
Окупанти вранці обстріляли Чернігівську область з мінометів та гранатометів Фото: Окупанти вранці обстріляли Чернігівську область з мінометів та гранатометів (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 28 вересня, росіяни обстріляли прикордонні регіони Чернігівської області. Окупанти гатили з мінометів та АГС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, протягом години окупанти обстрілювали район Сеньківки. Було зафіксовано 70 вибухів зі станкового автоматичного гранатомету та 7 вибухів з міномету 120 мм.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - додали військові.

Інформація щодо втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що раніше росіяни зі ствольної артилерії гатили по Чернігівській області.

Також, Городнянську громаду ворог обстрілював з мінометів та автоматичного гранатомета. Всього окупанти випустили більше трьох десятків боєприпасів.

Раніше, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області.

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