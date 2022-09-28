Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов и гранатометов
В среду, 28 сентября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области. Оккупанты били из минометов и АГС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области", - говорится в сообщении.
По информации военных, в течение часа оккупанты обстреливали район Сеньковки. Было зафиксированы 70 взрывов из станкового автоматического гранатомета и 7 взрывов из миномета 120 мм.
"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили военные.
Информация о потере среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, что ранее россияне из ствольной артиллерии били по Черниговской области.
Городнянскую общину враг обстреливал из минометов и автоматического гранатомета. Всего оккупанты выпустили более трех десятков боеприпасов.
Ранее оккупанты обстреливал районы населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области.
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