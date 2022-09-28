Оккупанты утром обстреляли Черниговскую область из минометов и гранатометов

В среду, 28 сентября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области. Оккупанты били из минометов и АГС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования " Север ".

"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области", - говорится в сообщении.

По информации военных, в течение часа оккупанты обстреливали район Сеньковки. Было зафиксированы 70 взрывов из станкового автоматического гранатомета и 7 взрывов из миномета 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили военные.

Информация о потере среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.