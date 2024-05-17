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Окупанти у Вовчанську розстріляли чоловіка з інвалідністю: розпочато розслідування

Вовчанськ, Харківська область, П'ятниця 17 травня 2024 21:25
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Окупанти у Вовчанську розстріляли чоловіка з інвалідністю: розпочато розслідування Фото: Вовчанськ під час атаки Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими окупантами чоловіка з інвалідністю у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прокуратури.

Як повідомляється, моніторингом соціальних мереж, а саме телеграм-каналу журналіста Андрія Цаплієнка, було виявлено публікацію, в якій йдеться про те, що аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над Вовчанськом виявили тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили росіяни.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але російські військові розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці.

Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Воєнні злочини РФ у Вовчанську

Російські військові розпочали масовий терор над цивільним населенням у Вовчанську Харківської області. Загарбники розстрілюють цивільних і полюють на волонтерів.

Так, українським правоохоронцям вдалося вивезти з міста пенсіонера, якому окупанти відстрелили палець, а також 19-річного юнака, якого напередодні росіяни намагались вбити.

Детальніше про звірства окупантів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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