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У північній частині Вовчанська окупанти розстріляли цивільного, - МВС

Харківська область, Четвер 16 травня 2024 13:15
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У північній частині Вовчанська окупанти розстріляли цивільного, - МВС Фото: глава МВС Ігор Клименк (facebook com UA National Police)
Автор: Ярослава Борзова

У північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть місцевих мешканців у полон. Наразі вже відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в Telegram.

Як зазначив Клименко, за оперативною інформацією станом на зараз, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

"Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників - росіяни його вбили", - інформує Клименко.

За фактами порушення правил та звичаїв війни слідчі Національної поліції у Харківської області розпочали кримінальне провадження.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - зауважує він.

Ситуація у Харківській області

Минулого тижня ворог активізував наступальні дії у Харківській області. Найбільше на даному напрямку наразі страждає Вовчанськ, який є однією з пріоритетних цілей загарбників для окупації.

Водночас, як зауважують у Генштабі, окупанти не досягли очікуваного успіху і вже вчора стало відомо, що ЗСУ вдалось частково відтіснити загарбникыв з Вовчанська.

Зокрема, вчора спікер ОСУВ Хортиця Назар Волошин повідомляв, що спроби російських загарбників прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку зупинено. Ситуація трохи стабілізувалася, проте бої тривають.

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