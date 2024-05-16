У північній частині Вовчанська окупанти розстріляли цивільного, - МВС

У північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть місцевих мешканців у полон. Наразі вже відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в Telegram .

Як зазначив Клименко, за оперативною інформацією станом на зараз, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

"Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників - росіяни його вбили", - інформує Клименко.

За фактами порушення правил та звичаїв війни слідчі Національної поліції у Харківської області розпочали кримінальне провадження.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - зауважує він.