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Оккупанты в Волчанске расстреляли мужчину с инвалидностью: начато расследование

Волчанск, Харьковская область, Пятница 17 мая 2024 21:25
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Оккупанты в Волчанске расстреляли мужчину с инвалидностью: начато расследование Фото: Волчанск во время атаки России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими оккупантами мужчины с инвалидностью в Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram прокуратуры.

Как сообщается, мониторингом социальных сетей, а именно телеграмм-канала журналиста Андрея Цаплиенко, была обнаружена публикация, в которой говорится, что аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над Волчанском обнаружили тело погибшего человека в кресле колесном возле местной больницы, которую захватили.

Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался отъехать подальше от медицинского учреждения, но российские военные расстреляли его и бросили в колесном кресле стоять посреди разбитой улицы.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Военные преступления РФ в Волчанске

Российские военные начали массовый террор над гражданским населением в Волчанске Харьковской области. Захватчики расстреливают гражданских и охотятся за волонтерами.

Так, украинским правоохранителям удалось вывезти из города пенсионера, которому оккупанты отстрелили палец, а также 19-летнего юношу, которого накануне россияне пытались убить.

Подробнее о зверствах оккупантов читайте в материале РБК-Украина.

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