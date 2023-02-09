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Окупанти вночі завдали удару з артилерії по Нікополю: є жертва

Фото: Окупанти вночі завдали удару по Нікополю (facebook.com/oleksandrsayuk)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 9 лютого обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Пошкоджені шістнадцять приватних будинків, сім господарчих споруд, два автомобілі, будівлі приватного підприємства, а одна господарча споруда зруйнована повністю", - зазначив посадовець.

Своєю чергою мер Нікополя Олександр Саюк вказав, що ушкоджень також зазнали лінії електропередач і газогін. Наразі фахівці працюють над їх відновленням.

"Триває робота над усуненням наслідків удару росіян. Вся інфраструктура функціонує. Комунальні підприємства працюють", - додав очільник міста.

Окрім цього, він закликав громадян не ігнорувати сигнал тривоги та попередив, що загроза артобстрілів залишається.

Фото: Окупанти вночі завдали удару по Нікополю (facebook.com/oleksandrsayuk)

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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НікопольВійна Росії проти України