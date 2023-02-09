RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью нанесли удар из артиллерии по Никополю: есть жертва

Фото: Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю (facebook.com/oleksandrsayuk)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 9 февраля обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Повреждены шестнадцать частных домов, семь хозяйственных построек, два автомобиля, здания частного предприятия, а одно хозяйственное сооружение разрушено полностью", - отметил чиновник.

В свою очередь мэр Никополя Александр Саюк указал, что повреждения также получили линии электропередач и газопровод. В настоящее время специалисты работают над их восстановлением.

"Продолжается работа по устранению последствий удара россиян. Вся инфраструктура функционирует. Коммунальные предприятия работают", - добавил глава города.

Кроме того, он призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги и предупредил, что угроза артобстрелов остается.

Фото: Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю (facebook.com/oleksandrsayuk)

Напомним, в Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольВойна России против Украины