Окупанти вночі завдали ракетного удару по Покровську: в ОВА показали руйнування

Російські війська в ніч проти 18 лютого завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та центральну площу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.

"Напередодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську. На щастя, обійшлося без жертв, проте є руйнування: пошкоджено 6 житлових будинків, 3 освітні установи та центральну площу", - написав він.

Кириленко розповів, що всього минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донецької області, ще п'ять осіб отримали поранення.