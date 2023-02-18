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Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Покровску: в ОВА показали разрушения

Фото: оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Покровску (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 18 февраля нанесли ракетный удар по Покровску (Донецкая область). Вследствие атаки повреждены жилые дома, учебные учреждения и центральная площадь города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Накануне ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску. К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены 6 жилых домов, 3 образовательных учреждения и центральная площадь", - написал он.

Кириленко рассказал, что всего за прошедшие сутки россияне убили троих жителей Донецкой области, еще пять человек получили ранения.

Напомним, утром 18 февраля российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

Также в субботу российские войска прибегли к очередной ракетной атаке на Украину.

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