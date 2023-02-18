Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Покровску: в ОВА показали разрушения

Российские войска в ночь на 18 февраля нанесли ракетный удар по Покровску (Донецкая область). Вследствие атаки повреждены жилые дома, учебные учреждения и центральная площадь города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Накануне ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску. К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены 6 жилых домов, 3 образовательных учреждения и центральная площадь", - написал он.

Кириленко рассказал, что всего за прошедшие сутки россияне убили троих жителей Донецкой области, еще пять человек получили ранения.