Окупанти вночі випустили по Україні 8 ракет "Калібр", сили ППО збили всі, - Гуменюк

Російські окупанти у ніч на 16 лютого обстріляли ракетами територію України. Сили проповітряної оборони відбили ворожу атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Той ракетоносій, який перебував на службі з 8 "Калібрами", випустив весь свій заряд. Але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно", - розвповіла речниця.
Гуменюк зазначила, що шість ракет збили над Миколаївською областю, а дві - над Херсонською.
За словами представниці ОК "Південь", паралельно росіяни під час атаки використали різні засоби ураження. Зокрема "приліт" у Львівській області був іншим озброєнням.
Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.