Окупанти вночі випустили по Україні 8 ракет "Калібр", сили ППО збили всі, - Гуменюк

Російські окупанти у ніч на 16 лютого обстріляли ракетами територію України. Сили проповітряної оборони відбили ворожу атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Той ракетоносій, який перебував на службі з 8 "Калібрами", випустив весь свій заряд. Але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно", - розвповіла речниця.

Гуменюк зазначила, що шість ракет збили над Миколаївською областю, а дві - над Херсонською.

За словами представниці ОК "Південь", паралельно росіяни під час атаки використали різні засоби ураження. Зокрема "приліт" у Львівській області був іншим озброєнням.