Оккупанты ночью выпустили по Украине 8 ракет "Калибр", силы ПВО сбили все, - Гуменюк

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля обстреляли ракетами территорию Украины. Силы провоздушной обороны отразили вражескую атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен 8 "Калибрами", выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично", - рассказала спикер.
Гуменюк отметила, что шесть ракет были сбиты над Николаевской областью, а две - над Херсонской.
По словам представительницы ОК "Юг", параллельно россияне во время атаки использовали разные средства поражения. В частности, "прилет" во Львовской области был другим вооружением.
Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.
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