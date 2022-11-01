Окупанти вночі випустили чотири ракети по Миколаєву: в ОП показали наслідки

Одна із ракет пошкодила будівлю Першої української гімназії ім. Аркаса. Обійшлося без жертв.

При цьому три ракети вдарили по території Миколаївського політехнічного професійного коледжу. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу. Пошкоджено поряд приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі у складському приміщенні коледжу та у 5-поверховому житловому будинку поряд.

З-під завалів рятувальники дістали двох людей, одна жінка загинула. Крім того, внаслідок обстрілу поранення отримали 5 цивільних.