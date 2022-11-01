Оккупанты ночью выпустили четыре ракеты по Николаеву: в ОП показали последствия

Одна из ракет повредила здание Первой украинской гимназии им. Аркаса. Обошлось без жертв.

При этом остальные три ракеты ударили по территории Николаевского политехнического профессионального колледжа. В результате обстрела частично разрушено 4-этажное здание колледжа. Поврежден рядом частный сектор и многоквартирные дома. Возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом.

Из под завалов спасатели достали двух человек, одна женщина погибла. Кроме того, в результате обстрелов ранения получили 5 гражданских.