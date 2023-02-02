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Окупанти вночі вдарили з важкої артилерії по Нікополю

Фото: окупанти вночі вдарили з важкої артилерії Нікополем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська не припиняють нічні обстріли Нікопольського району. Ворог застосовує важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Зазначається, що ворог направив снаряди по самому місту, унаслідок обстрілів загиблих і постраждалих немає.

Наслідки атаки уточнюються, повідомив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без сигналів повітряної тривоги та без ворожих атак.

Нагадаємо, 1 лютого, по одній із громад Нікопольського району російська армія випустила близько 10 снарядів.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

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Нікополь