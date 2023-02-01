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Випустили близько 10 снарядів. Російські війська сьогодні обстріляли Нікопольський район

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Дніпро, Середа 01 лютого 2023 20:33
Випустили близько 10 снарядів. Російські війська сьогодні обстріляли Нікопольський район Фото: російські війська сьогодні обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 1 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. По одній з громад російська армія випустила близько 10 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За його словами, вранці ворог з важкої артилерії завдав удару по Мирівській громаді, випустивши "з десяток снарядів".

"Нікопольщина знову під ворожим вогнем: російські окупанти не дають спокою тамтешнім громадам, тримаючи мирне населення в постійній напрузі", - розповів він.

Лукашук додав, що на щастя, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

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Дніпропетровська область
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