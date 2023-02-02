Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

Российские войска не прекращают ночные обстрелы Никополького района. Враг применяет тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Отмечается, что враг направил снаряды по самому городу, в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.
Последствия атаки уточняются, сообщил Лукашук.
В других районах Днепропетровской области ночь прошла без сигналов воздушной тревоги и без вражеских атак.
Напомним, 1 февраля, по одной из громад Никопольского района российская армия выпустила около 10 снарядов.
Как сообщалось, во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.
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