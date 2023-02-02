ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі вдарили з важкої артилерії по Нікополю

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 02 лютого 2023 07:53
Окупанти вночі вдарили з важкої артилерії по Нікополю Фото: окупанти вночі вдарили з важкої артилерії Нікополем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська не припиняють нічні обстріли Нікопольського району. Ворог застосовує важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Зазначається, що ворог направив снаряди по самому місту, унаслідок обстрілів загиблих і постраждалих немає.

Наслідки атаки уточнюються, повідомив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без сигналів повітряної тривоги та без ворожих атак.

Нагадаємо, 1 лютого, по одній із громад Нікопольського району російська армія випустила близько 10 снарядів.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь
NEWS
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників