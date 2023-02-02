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Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю

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Днепропетровская область, Четверг 02 февраля 2023 07:53
Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Фото: оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никополю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска не прекращают ночные обстрелы Никополького района. Враг применяет тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Отмечается, что враг направил снаряды по самому городу, в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки уточняются, сообщил Лукашук.

В других районах Днепропетровской области ночь прошла без сигналов воздушной тревоги и без вражеских атак.

Напомним, 1 февраля, по одной из громад Никопольского района российская армия выпустила около 10 снарядов.

Как сообщалось, во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

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Никополь
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