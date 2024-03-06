UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі вдарили ракетами по Покровську: є поранений (фото)

Фото: окупанти 6 березня вдарили ракетами по Покровську Донецької області (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на середу, 6 березня, росіяни ударили по Покровську Донецької області ракетами. Одна людина отримала поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.

Обстріл України

В ніч на 6 березня війська РФ масовано запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, у Сумах та в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Одесі в ряді районів зникло світло. Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і у Хмельницькій області.

Як пізніше уточнили в Повітряних силах окупанти запустили по Україні не тільки дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ