Росіяни запустили цієї ночі 42 "Шахеди" по Україні: скільки вдалося збити

Російські загарбники у ніч проти 6 березня вчергове завдали по Україні повітряного удару із застосуванням дронів-камікадзе. Загалом інтервенти запустили по теріторії нашої країни 42 "Шахеди", з яких більшість була знищена Силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Так, захисники неба збили 38 ударних безпілотників противника.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". Силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів", - йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих та пошкодження об'єктів інфраструктури уточнюється.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, з вечора і цієї ночі 4 та 5 березня відповідно війська РФ масовано запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошена повітряна тривога.

Близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни запускали по місту ударні дрони у кілька хвиль, і вибухів було декілька. Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.

Крім того, ППО також працювала і в Київській області. Згодом стало відомо, що вибухи пролунали і в Хмельницькій області, куди на Старокостянтинів летіли ворожі дрони.

Про вибухи у Сумах повідомляли і в ОВА. Вказувалося, що у місті зафіксовані прильоти у трьох районах, були також і постраждалі.