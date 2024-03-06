Оккупанты ночью ударили ракетами по Покровску: есть раненый (фото)

"Около часа ночи враг выпустил по городу 4 ракеты С-300. В результате удара гражданское лицо получило легкие ранения", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 админздания.

Обстрел Украины

В ночь на 6 марта войска РФ массированно запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах объявлена воздушная тревога.

В частности, В Сумах и в Одессе раздались взрывы. Позже стало известно, что в Одессе в ряде районов пропал свет. Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области. Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

Как позже уточнили в Воздушных силах оккупанты запустили по Украине не только дроны, но и ракеты С-300. В частности, пять ракет были запущены с времменно оккупированной Донецкой областти, а дроны - сразу с четырех направлений, в том числе Крыма. ПВО удалось сбить 38 из 42 вражеских БПЛА.