Новий обстріл. У Запорізькій області збили ракети росіян
Ілюстративне фото: у Запорізькій області збили ракети росіян (Getty Images)
У вівторок, 15 листопада, увечері сили ППО збили ракети російських окупантів у небі над Запорізькою областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.
"Завдяки професійним навичкам бійців ППО та щирим молитвам віруючих у небі Запорізького краю знешкоджено кілька російських ракет. Все буде добре! Проте, суворо дотримуємося правил повітряної тривоги", - написав Старух.
Нагадаємо, 15 листопада вдень окупанти завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Києва.
При цьому в низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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