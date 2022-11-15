ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий обстріл. У Запорізькій області збили ракети росіян

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 15 листопада 2022 23:23
Новий обстріл. У Запорізькій області збили ракети росіян Ілюстративне фото: у Запорізькій області збили ракети росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, увечері сили ППО збили ракети російських окупантів у небі над Запорізькою областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Завдяки професійним навичкам бійців ППО та щирим молитвам віруючих у небі Запорізького краю знешкоджено кілька російських ракет. Все буде добре! Проте, суворо дотримуємося правил повітряної тривоги", - написав Старух.

Нагадаємо, 15 листопада вдень окупанти завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Києва.

При цьому в низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли