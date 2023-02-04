Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Нікопольському району: випустили близько 10 снарядів

Російські окупанти в ніч на 4 лютого обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.
Посадовець зазначив, що загарбники гатили з важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів по Марганецькій громаді.
"Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - вказав Лукашук.
Тихою видалася ніч в інших районах Дніпропетровської області.
"Ліміти споживання електроенергії для області трохи збільшено для побутових споживачів, критичної інфраструктури та підприємств. Тому світла має бути більше", - додав глава ДОР.
Нагадаємо, росіяни 3 лютого із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
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