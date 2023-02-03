Війська РФ вночі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Російські військові сьогодні вночі, 3 лютого, із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.