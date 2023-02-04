RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: выпустили около 10 снарядов

Фото: Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 4 февраля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета.

Чиновник отметил, что захватчики били из тяжелой артиллерии, выпустив около 10 снарядов по Марганецкой громаде.

"В настоящее время точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается. К счастью, люди не пострадали", - указал Лукашук.

Тихой выдалась ночь в других районах Днепропетровской области.

"Лимиты потребления электроэнергии для области несколько увеличены для бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий. Поэтому света должно быть больше", - добавил глава ДОР.

Нагадаємо, россияне 3 февраля со ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины