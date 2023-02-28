UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: в ОВА показали наслідки

Фото: Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав, але є руйнування.

За словами очільника обласної адміністрації, в мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

"Окрім цього, обiрванi лiнiї електропередач", - додав Лисак.

Фото: Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 27 лютого росіяни обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

До слова, вночі 26 лютого загарбники завдали 17 ударів по громадах Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України