Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
В результате атак врага никто не пострадал, но есть разрушение.
По словам главы областной администрации, в городе повреждена гостиница, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.
"Кроме этого, оборваны линии электропередач", - добавил Лысак.
Фото: Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, 27 февраля россияне обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.
К слову, ночью 26 февраля захватчики нанесли 17 ударов по громадам Днепропетровской области.
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