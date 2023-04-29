Окупанти вночі дронами атакували Краматорськ: поранено жінку та дитину, є руйнування

У суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.
"Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні. Стан важкий", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було пошкоджено 3 приватні будинки, один з яких зруйновано вщент.
Пізніше Управління освіти Краматорської міської ради повідомило, що в надтяжкому стані їх мати і дитину доставлено у лікарню з опіками. Далі їх будуть везти у місто Дніпро.
Нагадаємо, що у суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.
У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.
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