Оккупанты ночью дронами атаковали Краматорск: ранены женщина и ребенок, есть разрушения

В субботу, 29 апреля, российские войска ночью атаковали Краматорск (Донецкая область) дронами-камикадзе. В результате атаки были ранены женщина и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Последствия ночного обстрела Краматорска. Ранены женщина и ребенок, которые с ожогами доставлены в больницу. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены 3 частных дома, один из которых разрушен до основания.

Позже Управление образования Краматорского городского совета сообщило, что в сверхтяжелом состоянии их мать и ребенок доставлен в больницу с ожогами. Дальше их будут везти в город Днепр.