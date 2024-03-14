Оккупанты ночью атаковали Украину 36 "Шахедами": сколько дронов удалось сбить

Российские захватчики этой ночью в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед", применив для ударов 36 таких беспилотников. Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 22 таких враждебных цели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Telegram Сил обороны юга Украины.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в утренней сводке военного командования.

Как уточнили в Оперативном командовании "Юг", 2 из этих "Шахедов" были ликвидированы в Николаевской области.

"Во время ночной дроновой атаки те 2 "Shahed-131/136", которые продвинулись в нашей зоне ответственности на Николаевщину, силами противовоздушной обороны были уничтожены на севере области", - передали военные.

Ночные ракетно-дроновые удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что войска РФ в ночь на 14 марта в очередной раз атаковали Украину с применением дронов-камикадзе. Так, воздушная тревога этой ночью была объявлена во многих областях из-за фиксации "Шахедов".

Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших не поступало.

После этого в командовании Воздушных сил заявили о движении вражеских ракет в направлении, в частности, Шостки и Ахтырки Сумской области. В низменности северных регионов снова объявили тревогу из-за угрозы баллистических ударов.

Ранним утром в Харькове раздался взрыв из-за ракетного удара интервентов. Местная удачная сообщила, что враг применил С-300 по Шевченковскому району города, в результате чего были повреждены нежилые гражданские помещения в лесополосе. О пострадавших данных не было.

Кроме того, в Сумской ОВА рассказали, что войска РФ этой ночью атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по Шостке и Тростянцу.