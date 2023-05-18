Окупанти вночі атакували Циркуни: в ОВА пояснили причину вибухів у Харкові

Вночі у четвер, 18 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Тому мешканці Харкова могли чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю", - розповів він.
За даними очільника регіону, попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань.
"Пошкоджено приватний автомобіль", - додав Синєгубов.
Як повідомлялось, сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи, у місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, російські окупанти цього тижня стали частіше обстрілювати Харківську область. Внаслідок їх атак є жертви серед мирного населення.
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