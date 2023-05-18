RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью атаковали Циркуны: в ОВА объяснили причину взрывов в Харькове

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района, поэтому в Харькове слышали взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Минувшей ночью враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю", - рассказал он.

По данным главы региона, предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений.

"Поврежден частный автомобиль", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, сегодня ночью, 18 мая, в Харькове раздались взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские оккупанты на этой неделе стали чаще обстреливать Харьковскую область. В результате их атак есть жертвы среди мирного населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухихарков