Оккупанты ночью атаковали Циркуны: в ОВА объяснили причину взрывов в Харькове

Ночью в четверг, 18 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. Потому жители Харькова могли слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным главы региона, предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений.

"Минувшей ночью враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю", - рассказал он.

Как сообщалось, сегодня ночью, 18 мая, в Харькове раздались взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские оккупанты на этой неделе стали чаще обстреливать Харьковскую область. В результате их атак есть жертвы среди мирного населения.

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