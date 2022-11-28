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Окупанти вночі атакували з "Градів" три громади Дніпропетровської області

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Понеділок 28 листопада 2022 07:33
Окупанти вночі атакували з "Градів" три громади Дніпропетровської області Фото: Окупанти вночі атакували з "Градів" три громади Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 28 листопада завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Разніченка.

"Обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що деталі атак наразі з’ясовуються.

"У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена - переходьте у безпечні місця", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти 27 листопада обстріляли Есманьську громаду Сумської області. Противник завдав удару по одному із сіл.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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