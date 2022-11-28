Фото: Окупанти вночі атакували з "Градів" три громади Дніпропетровської області (Getty Images)

Російські окупанти у ніч на 28 листопада завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Разніченка.

"Обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - зазначив посадовець. Резніченко вказав, що деталі атак наразі з’ясовуються. "У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена - переходьте у безпечні місця", - додав глава ОВА.