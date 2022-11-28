Оккупанты ночью атаковали из "Градов" три громады Днепропетровской области
Российские оккупанты в ночь на 28 ноября нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Разниченко.
"Обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую. В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов", - отметил чиновник.
Резниченко указал, что детали атак сейчас выясняются.
"В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно. Но не теряйте бдительности. Звучит сирена - переходите в безопасные места", - добавил глава ОВА.
Напомним, кафиры 27 ноября обстреляли Эсманьскую общину Сумской области. Противник нанес удар по одному из сел.
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